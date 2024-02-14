Буданов розповів деталі атаки на російський корабель "Цезар Куніков"

Великий десантний корабель Чорноморського флоту РФ "Цезар Куніков" був потоплений за допомогою п'яти морських безпілотників, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов із посиланням на ICTV.

За його словами, корабель був завантажений і віз вантаж із Новоросійська до анексованого Севастополя. Удару було завдано під час переходу за допомогою п'яти безпілотників Magura V5.

Буданов додав, що росіяни продовжують рятувальну операцію.

"Екіпаж становить 90 осіб. Скільки з них вдалося врятувати — точну цифру зможемо сказати трошки згодом, оскільки пошуково-рятувальна операція росіян все ще триває. Вони шукають вцілілих, як їм здається. Поки що результати не дуже" , — сказав Буданов.

Як повідомлялось, вранці у середу 14 лютого Генеральний штаб України підтвердив інформацію про поразку збройними силами десантного корабля Військово-морських сил РФ "Цезар Куніков" у Чорному морі.

Головне управління розвідки Міноборони також оприлюднило відео знищення корабля.

За даними ГУР МОУ, велика частина екіпажу, що знаходився на борту знищеного корабля, загинула.

За інформацією української розвідки, на борту "Цезаря Кунікова" знаходився вантаж із боєкомплектом.

Спікер Кремля Дмитро Пєсков не коментував успішну атаку ЗСУ на великий десантний корабель Чорноморського флоту Росії "Цезар Куніков".