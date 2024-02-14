ЗМІ: У Німеччині сотні румунів видавали себе за біженців з України

У Німеччині було піймано на брехні сотні громадян Румунії, які видавали себе за українських біженців. Вони робили це для того, щоб отримувати допомогу, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Digi24.

За даними видання, самозванці були спіймані в Німеччині під виглядом біженців з України, які потребували допомоги. Вони отримали гроші та житло. Зокрема румуну з'являлися там, де німецька влада пропонувала допомогу біженцям.

"Вони говорили, що перебувають поза зоною конфлікту і потребують підтримки, як і всі біженці. Їм були створені всі умови: житло, їжа і постійна допомога" , - сказано в повідомленні.

Однак пізніше кілька волонтерів зрозуміли, що багато хто з біженців не розмовляє українською мовою, це і привернуло увагу влади. Було розпочато розслідування, і з'ясувалося, що лише на південному заході Німеччини є понад 1300 осіб, які не є вихідцями з України, але хотіли б ними бути. Серед них багато румунів, які скористалися ситуацією в Україні та доброзичливістю влади в Берліні.

Раніше повідомлялось, що одне з найбільших міст Норвегії Драммен попри попередження від уряду країни, вирішило приймати лише українських біженців.

Рада Драммена обґрунтувала своє рішення тим, що українських біженців буде легше інтегрувати через наявне мультикультурне населення Драммена. Однак муніципальний прокурор заявив, що рішення не є законним.