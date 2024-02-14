Буданов про постачання артсистем та боєприпасів: впродовж місяця ситуація покращиться

Постачання артилерійських систем та боєприпасів наразі є пріоритетом для України. Впродовж місяця ситуація з ними покращиться, що полегшить бойову роботу українських захисників на фронті, повідомляє РБК-Україна.

Про це у коментарі ICTV заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

За його словами, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський під час засідання "Рамштайну" зробив ґрунтовну доповідь, де були визначені основні пріоритети української армії.

"Зрозуміло, що артилерійські системи та боєприпаси - це пріоритет номер один. І партнери з різних країн озвучили - скільки і яка країна в який проміжок часу впродовж місяця зможе передати. Це значно полегшить ситуацію для нас", - зазначив Буданов.

Мільйон боєприпасів від ЄС

Нагадаємо, на початку травня минулого року Рада ЄС схвалила рішення про допомогу для України у розмірі одного мільярда євро для спільних закупівель боєприпасів та ракет.

Планувалося, що європейські країни нададуть Україні мільйон снарядів до березня 2024 року. Наразі відомо, що країни ЄС не змогли виконати план повністю.

Так, за даними Bloomberg, до березня ЄС зможе надати Україні 600 тисяч боєприпасів.

Водночас нещодавно голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Україна отримає від Європейського союзу понад один мільйон артилерійських боєприпасів до кінця цього року.