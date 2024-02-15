Ракетна атака РФ: у Дніпрі, Запоріжжі та Львові пролунали вибухи

Вранці 15 лютого у Дніпрі Запоріжжі та Львові пролунали вибухи, повідомляє Українська правда.

Через кілька хвилин після першого повідомлення, кореспонденти "Суспільного" почули у Дніпрі повторні вибухи.

О 6.27 у Запоріжжі також пролунали повторні вибухи.

О 6.32 вибухи було чутно у Львові.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький написав, що у Львові дуже гучно: "Львів. Дуже гучно. Нічого не знімаємо" .

Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив, що у Львові чутно звуки вибухів. Він також зазначив, що загроза досі зберігається.

О 6.42 мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про повторні вибухи у Запоріжжі: "У Запоріжжі чутно звуки вибухів. Загроза зберігається. Перебувайте в укриттях" .

О 6.43 "Суспільне" повідомило про повторні вибухи у Львові.

О 6.45 Козицький написав, що у Львові зараз знову дуже небезпечно.

За інформацією Повітряних сил, ракета перебуває в межах міста.

О 6.53 Федоров повідомив, що у Запоріжжі є влучання по обʼєкту інфраструктури міста.

Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, по всій країні оголошували повітряну тривогу через запуск "Калібрів" з Чорного моря та запуск ракет з російських бомбардувальників Ту-95мс.