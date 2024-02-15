Ракетна атака РФ: у Дніпрі, Запоріжжі та Львові пролунали вибухи
Вранці 15 лютого у Дніпрі Запоріжжі та Львові пролунали вибухи, повідомляє Українська правда.
Через кілька хвилин після першого повідомлення, кореспонденти "Суспільного" почули у Дніпрі повторні вибухи.
О 6.27 у Запоріжжі також пролунали повторні вибухи.
О 6.32 вибухи було чутно у Львові.
Голова Львівської ОДА Максим Козицький написав, що у Львові дуже гучно:
"Львів. Дуже гучно. Нічого не знімаємо".
Міський голова Львова Андрій Садовий підтвердив, що у Львові чутно звуки вибухів. Він також зазначив, що загроза досі зберігається.
О 6.42 мер Мелітополя Іван Федоров повідомив про повторні вибухи у Запоріжжі:
"У Запоріжжі чутно звуки вибухів. Загроза зберігається. Перебувайте в укриттях".
О 6.43 "Суспільне" повідомило про повторні вибухи у Львові.
О 6.45 Козицький написав, що у Львові зараз знову дуже небезпечно.
За інформацією Повітряних сил, ракета перебуває в межах міста.
О 6.53 Федоров повідомив, що у Запоріжжі є влучання по обʼєкту інфраструктури міста.
Одну людину поранено, інформація щодо інших постраждалих уточнюється.
Нагадаємо, по всій країні оголошували повітряну тривогу через запуск "Калібрів" з Чорного моря та запуск ракет з російських бомбардувальників Ту-95мс.