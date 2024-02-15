Курс валют НБУ на 15 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 15 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 14 лютого зріс на 5 коп. до 38.1734 за 1 долар.

Курс євро знизився на 25 коп. до 40.8684 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 47.9191 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 34 коп. до 43.0462 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.4151 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 38.173 400 EUR Євро 40.868 400 GBP Фунт стерлінгів 47.919 100 CHF Швейцарський франк 43.046 200 PLN Польський злотий 9.415 100

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.