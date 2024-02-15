Курс валют НБУ на 15 лютого
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 15 лютого 2024 року
Курс долара порівняно з 14 лютого зріс на 5 коп. до 38.1734 за 1 долар.
Курс євро знизився на 25 коп. до 40.8684 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 47.9191 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка знизився на 34 коп. до 43.0462 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 9.4151 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|38.173 400
|EUR
|Євро
|40.868 400
|GBP
|Фунт стерлінгів
|47.919 100
|CHF
|Швейцарський франк
|43.046 200
|PLN
|Польський злотий
|9.415 100
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.