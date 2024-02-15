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Курс валют НБУ на 15 лютого

Курс валют НБУ на 15 лютого

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у четвер, 15 лютого 2024 року

Курс долара порівняно з 14 лютого зріс на 5 коп. до 38.1734 за 1 долар.

Курс євро знизився на 25 коп. до 40.8684 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів знизився до позначки 47.9191 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка знизився на 34 коп. до 43.0462 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 9.4151 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 38.173 400 +0.047
EUR Євро 40.868 400 --0.2528
GBP Фунт стерлінгів 47.919 100 --0.4099
CHF Швейцарський франк 43.046 200 --0.3384
PLN Польський злотий 9.415 100 --0.0956

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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