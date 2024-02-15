У Львові є влучання в об'єкт інфраструктури, постраждали дві людини – ОВА

Вранці 15 лютого у Львові під час ракетного удару зафіксовано влучання по місту. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє Українська правда.

За його словами, за попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна.

Голова Львівської ОДА Максим Козицький згодом повідомив, що вулицю Наукову у Львові тимчасово перекрили для руху транспорту.

Садовий пізніше додав, що, за попередньою інформацією, на Львівщину летіло понад 10 ракет.

"ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу. На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки" , – зазначив Садовий.

Козицький додав﻿, що під час атаки по Львову постраждали дві людини – чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій, у них різані рани. Допомогу їм надали на місці.