У Львові є влучання в об'єкт інфраструктури, постраждали дві людини – ОВА
Вранці 15 лютого у Львові під час ракетного удару зафіксовано влучання по місту. Про це заявив міський голова Львова Андрій Садовий, повідомляє Українська правда.
За його словами, за попередньою інформацією, у кількох будинках Львова на вулиці Науковій вибуховою хвилею повибивало вікна.
Голова Львівської ОДА Максим Козицький згодом повідомив, що вулицю Наукову у Львові тимчасово перекрили для руху транспорту.
Садовий пізніше додав, що, за попередньою інформацією, на Львівщину летіло понад 10 ракет.
"ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури. Вибуховою хвилею вибило вікна у житлових будинках на вулиці Науковій, також зачепило школу. На місці працюють оперативні служби. Встановлюємо наслідки атаки", – зазначив Садовий.
Козицький додав, що під час атаки по Львову постраждали дві людини – чоловік та жінка, які живуть у будинках на Науковій, у них різані рани. Допомогу їм надали на місці.
"Зафіксували влучання в обʼєкт інфраструктури у Львові. Триває пожежа. У 16 житлових будинках на Науковій вибуховою хвилею вибило частину вікон, пошкоджені машини, які були припарковані поруч", – написав Козицький.