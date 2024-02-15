ППО збила всі ракети, які летіли на Київ − КМВА
Усі ракети, які російські окупанти запустили по Києву вночі 15 лютого, вдалося знищити. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації, повідомляє Українська правда.
"Черговий ракетний удар по Україні. Удар − комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені", – повідомив голова КМВА Сергій Попко.
Він додав, що про точну кількість та тип ракет розкажуть Повітряні сили.
За попередніми даними, у столиці минулося без жертв та руйнувань.
"Система життєзабезпечення міста працює в штатному режимі. Дякуємо воїнам ППО за відмінну роботу", − підсумував Попко.