ППО збила всі ракети, які летіли на Київ − КМВА

Усі ракети, які російські окупанти запустили по Києву вночі 15 лютого, вдалося знищити. Про це заявили у Київській міській військовій адміністрації, повідомляє Українська правда.

"Черговий ракетний удар по Україні. Удар − комбінований. Зокрема, ракети різного типу ворог спрямував і на Київ. Вони заходили на місто з різних напрямків. Повітряна тривога в столиці тривала понад 2 години. Силами і засобами протиповітряної оборони усі ворожі ракети, які летіли на Київ, були знищені" , – повідомив голова КМВА Сергій Попко.

Він додав, що про точну кількість та тип ракет розкажуть Повітряні сили.

За попередніми даними, у столиці минулося без жертв та руйнувань.