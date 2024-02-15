На Івано-Франківщині збили ракету, уламки спричинили пожежі − ОВА

Одну російську повітряну ціль збили в Івано-Франківській області, у результаті падіння уламків горіли покрівлі господарських будівель. Про це заявила голова ОВА Світлана Онищук, повідомляє Українська правда.

"Під час ранкової тривоги наші захисники неба збили ворожу ціль на території області. Внаслідок падіння уламків відбулося незначне загоряння покрівель господарських будівель. Завдяки оперативній роботі наших рятувальників пожежу ліквідовано" , – повідомили в ОВА.

За її словами, минулося без жертв та значних руйнувань.