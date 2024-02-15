РФ за добу втратила 950 військових, 54 артсистеми та корабель – Геншаб

Росія за минулу добу втратила у ході війни з Україною приблизно 950 своїх військових, 47 бронемашин, 54 артилерійські системи, 33 безпілотники, корабель та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали: