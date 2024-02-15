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РФ за добу втратила 950 військових, 54 артсистеми та корабель – Геншаб

РФ за добу втратила 950 військових, 54 артсистеми та корабель – Геншаб
Фото: Facebook

Росія за минулу добу втратила у ході війни з Україною приблизно 950 своїх військових, 47 бронемашин, 54 артилерійські системи, 33 безпілотники, корабель та іншу техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 399 090 (+950) осіб,
  • танків − 6 442 (+9) од,
  • бойових броньованих машин − 12 090 (+47) од,
  • артилерійських систем − 9 620 (+54) од,
  • РСЗВ − 984 (+0) од,
  • засобів ППО − 671 (+0) од,
  • літаків − 332 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 404 (+33) од,
  • крилатих ракет − 1 882 (+0) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+1) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 691 (+29) од,
  • спеціальної техніки − 1 524 (+1) од.

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