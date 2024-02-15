РФ за добу втратила 950 військових, 54 артсистеми та корабель – Геншаб
Росія за минулу добу втратила у ході війни з Україною приблизно 950 своїх військових, 47 бронемашин, 54 артилерійські системи, 33 безпілотники, корабель та іншу техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 399 090 (+950) осіб,
- танків − 6 442 (+9) од,
- бойових броньованих машин − 12 090 (+47) од,
- артилерійських систем − 9 620 (+54) од,
- РСЗВ − 984 (+0) од,
- засобів ППО − 671 (+0) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 404 (+33) од,
- крилатих ракет − 1 882 (+0) од,
- кораблів/катерів − 25 (+1) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 691 (+29) од,
- спеціальної техніки − 1 524 (+1) од.