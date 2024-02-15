Штучний інтелект від Google став доступним на iOS і Android за межами США
Штучний інтелект Gemini від Google став доступним на iOS і Android за межами США. Про це заявив керівник напряму Gemini Джек Кравчик, повідомляє Економічна правда.
Він зазначив, що мобільний доступ до англомовної версії ШІ-сервісу, який офіційно називається Bard, почав поширюватися на інші країни через спеціальний застосунок для користувачів Android або через кнопку у застосунку Google на iOS.
Розгортання займе кілька днів.
На черзі очікується підтримка японської та корейської мов, а також інших мов і країн.