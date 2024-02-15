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Масована атака РФ: протиповітряна оборона знищила 13 ракет

Масована атака РФ: протиповітряна оборона знищила 13 ракет
Фото: Рixabay

У ніч на 15 лютого росіяни завдали по Україні масованого ракетного удару. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет різних типів.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (місце запуску –Енгельс, РФ);
  • 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область РФ);
  • 2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ, РФ);
  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (запустили з тимчасово окупованої частини Запорізької області, а також Курської області РФ);
  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область, РФ).

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:

  • 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
  • 2 крилаті ракети "Калібр";
  • 2 керовані авіаційні ракети Х-59.

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