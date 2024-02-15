Масована атака РФ: протиповітряна оборона знищила 13 ракет
У ніч на 15 лютого росіяни завдали по Україні масованого ракетного удару. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.
Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:
- 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (місце запуску –Енгельс, РФ);
- 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область РФ);
- 2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ, РФ);
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (запустили з тимчасово окупованої частини Запорізької області, а також Курської області РФ);
- 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область, РФ).
Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів:
- 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23;
- 2 крилаті ракети "Калібр";
- 2 керовані авіаційні ракети Х-59.