Масована атака РФ: протиповітряна оборона знищила 13 ракет

У ніч на 15 лютого росіяни завдали по Україні масованого ракетного удару. Сили протиповітряної оборони знищили 13 ракет різних типів.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування – "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (місце запуску –Енгельс, РФ);

6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька область РФ);

2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ, РФ);

4 керовані авіаційні ракети Х-59 (запустили з тимчасово окупованої частини Запорізької області, а також Курської області РФ);

2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська область, РФ).

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів: