Польща підіймала авіацію через ракетний удар РФ по Україні

Збройні сили Польщі підняли у небо військові літаки через активність стратегічної авіації РФ, яка завдавала ракетних ударів по Україні. Про це заявили в оперативному командуванні Збройних сил Польщі, повідомляє Європейська правда.

Як зазначили у командуванні, військові активізували "всі необхідні процедури для забезпечення безпеки польського повітряного простору", а також слідкували за ситуацією.

У командуванні також попередили "про активізацію польської та союзницької авіації, що може бути пов'язано з виникненням підвищеного рівня шуму, особливо в південно-східному регіоні країни".

Зранку 15 лютого Росія масовано атакувала Україну ракетами. Вибухи пролунали, зокрема, у Дніпрі, Запоріжжі та Львові.