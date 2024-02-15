Путін шкодує, що не почав війну проти України раніше

Президент Росії Володимир Путін шкодує, що Москва не розпочала війну проти України раніше. Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Россия 1" (ВГТРК), повідомляє Радіо Свобода.

"Єдине, про що ми можемо шкодувати, – це про те, що не розпочали активних дій раніше" , – сказав російський диктатор.

Інтерв'ю, яке було опубліковано в середу пізно ввечері, стосувалося переважно розмови Путіна з американським журналістом Такером Карлсоном, що відбулася 6 лютого. Коментуючи підсумки розмови та реакцію на неї глядачів, президент Росії назвав Карлсона "небезпечною людиною", яка спеціально вибрала таку тактику, щоб не почути під час розмови "гострі відповіді".

За словами Путіна, він готувався до інших питань і збирався відповідати "гостро", що додало б інтерв'ю потрібну "специфіку". В результаті, як сказав російський президент, він "повного задоволення не отримав".

Також Путін, відповідаючи на репліку журналіста про нібито можливий арешт Карлсона в США, заявив, що "це було б непогано", оскільки тоді "ліберально-демократична диктатура, яка яскраво представлена в сьогоднішньому правлячому класі Америки, показала б свою справжню особу".

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