Третя штурмова бригада підтвердила передислокацію під Авдіївку

Третя окрема штурмова бригада повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте ситуація в Авдіївці залишається загрозливою, а росіяни перекидають до міста нові сили, повідомляє Українська правда.

"Авдіївське пекло. Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація в місті на момент заведення бригади – надзвичайно критична" , – зазначили військові.

У бригаді зазначили, що окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника складають орієнтовно 7 бригад.

"За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам Збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних.

Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби" , – додали в Третій штурмовій.