Третя штурмова бригада підтвердила передислокацію під Авдіївку
Третя окрема штурмова бригада повідомила, що на Авдіївському напрямку двом бригадам ворога завдано критичного ураження, проте ситуація в Авдіївці залишається загрозливою, а росіяни перекидають до міста нові сили, повідомляє Українська правда.
"Авдіївське пекло. Третя окрема штурмова бригада підтверджує, що була терміново передислокована для посилення українських військ у районі Авдіївки. Ситуація в місті на момент заведення бригади – надзвичайно критична", – зазначили військові.
У бригаді зазначили, що окремі батальйони 3-ї ОШБр провели рейд у захоплені ворогом райони Авдіївки. Сили противника складають орієнтовно 7 бригад.
"За період перебування на Авдіївському напрямку двом бригадам Збройних сил Росії було завдано критичного ураження. Про точні втрати противника в особовому складі й техніці буде повідомлено згодом, після підтвердження необхідних даних.
Водночас обʼєктивна ситуація в Авдіївці залишається загрозливою і нестабільною. Ворог продовжує активну ротацію своїх військ, і перекидає до міста нові сили та засоби", – додали в Третій штурмовій.
Командир 3-ї ОШБр Андрій Білецький наголосив, що бійці демонструють безпрецедентний героїзм:
"Ми змушені воювати на 360 градусів проти нових, і нових бригад, які заводить противник".