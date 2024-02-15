Білий дім про блокування допомоги Україні: Республіканці стають на бік РФ

У Білому домі розкритикували позицію законодавців з Республіканської партії, які блокують проєкт з додатковим фінансуванням національної безпеки з підтримкою України. Про це на брифінгу сказала речниця Білого дому Карін Жан-П’єр.

Вона нагадала, що раніше республіканці відкинули двопартійну угоду про безпеку кордонів, оскільки, за її словами, експрезидент США Дональд Трамп був занепокоєний, що "угода буде ефективною і підірве його політику".

"Ставши перед вибором: приєднатися до президента Байдена та профспілки прикордонних патрулів, щоб захистити наш кордон, республіканці в Конгресі натомість стали на бік Дональда Трампа, фентанілу, торговців людьми та контрабандистів — усе через політику" , – заявила Жан-П’єр.

Зараз, за її словами, республіканці роблять те саме, блокуючи проєкт з додатковим фінансуванням нацбезпеки.

"Але шокує те, що республіканці в Палаті представників все ще роблять це зараз, стаючи на бік Дональда Трампа, Водоимира Путіна і Тегерана проти нашої оборонно-промислової бази, проти НАТО, проти України, проти наших інтересів в Індо-Тихоокеанському регіоні" , – підкреслила речниця Білого дому.

Вона закликала припинити це і "поставити нашу національну безпеку на перше місце".