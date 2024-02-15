Австралія виділила понад 32 млн доларів на військову допомогу Україні

Австралія виділяє фінансову допомогу на підтримку оборону України. Йдеться про понад 32 млн доларів, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Напередодні другої річниці вторгнення Росії уряд Австралії надасть грант у розмірі 50 млн австралійських доларів (понад 32 млн доларів США) Міжнародному фонду для України. Кошти підуть на закупівлю пріоритетних військових засобів.

Міжнародний фонд для України адмініструється Міністерством оборони Британії. Внески партнерів використовують на закупівлю військового обладнання.

В Австралії наголосили, що продовжать тренувати українських військових у рамках програми, яка проходить у Британії. Також уряд Австралії надав літак E-7A Wedgetail Німеччині для захисту важливих логістичних шляхів.

Уряд додав, що з початку повномасштабної війни надав до 960 млн доларів допомоги, з яких 780 млн пішли на допомогу армії України.

Президент Володимир Зеленський подякував Австралії та прем'єру Ентоні Албанезе за внесок в оборону України.