Зеленський у Німеччині зустрінеться з Шольцем та виступить на Мюнхенській конференції – ОП
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини виступить на Мюнхенській безпековій конференції та проведе переговори з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це заявили в Офісі президента, повідомляє Українська правда.
"16 лютого президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію для переговорів із федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном", – йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що 17 лютого Зеленський виступить на головній сцені Мюнхенської безпекової конференції, а також проведе низку двосторонніх зустрічей на її полях.
Зокрема, заплановані переговори президента України з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс, президентом Чехії Петром Павелом, прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте та іншими лідерами держав і великих бізнесів.