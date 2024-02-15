РФ планує залучили іноземні медіа для виправдання війни з Україною – ГУР

Головне управління розвідки Міноборони дізналося про початок активної фази інформаційної операції Росії під кодовою назвою "Перун", повідомляє РБК-Україна.

У рамках цієї операції Росія планує залучити іноземних журналістів, медійних осіб та блогерів для виправдання агресії проти України.

Крім того, Росія буде домагатися висвітлення ситуації довкола України з вигідних для Кремля позицій.

Нагадаємо, 9 лютого у мережі опублікували інтерв'ю російського диктатора Володимира Путіна пропагандисту Такеру Карлсону. В інтерв'ю російський диктатор відзначився низкою скандальних заяв, а також знову намагався виправдати своє повномасштабне вторгнення до України.

Центр стратегічних комунікацій спростував фейкові заяви з інтерв'ю Путіна, зокрема про неонацизм, Леніна та Сталіна, які нібито створили Україну, "громадянську війну" тощо.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що подібне інтерв'ю не могло не бути спецоперацією. Однією з найскандальніших заяв Путіна стало звинувачення на адресу Польщі, що вона винна на початку Другої світової. Глава Кремля нафантазував, що Варшава спровокувала ватажка нацистської Німеччини Адольфа Гітлера, оскільки "виявилася незговірливою".