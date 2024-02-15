Оборона Авдіївки: ЗСУ задіяли запасну логістичну артерію

Наразі постачання в Авдіївку Донецької області, де ведуться тяжкі бої, ускладнено. ЗСУ задіяли запасну логістичну артерію. Про це заявив речник ОСУВ "Таврія" Дмитро Лиховій в ефірі телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Що стосується Авдіївки, де лінія фронту є дуже динамічною і відбувається маневр нашими підрозділами для подекуди відходу на більш вигідні позиції, подекуди відбивання позицій, то ключове повідомлення - постачання в Авдіївку та евакуація з міста ускладнені, але задіяно запасну логістичну артерію, яка була підготовлена завчасно" , - розповів він.

За даними Лиховія, ворог хоче пройти західніше Авдіївського коксохіму, але "там він зустрічає гідний опір".

Втрати РФ на Таврійському напрямку

Водночас, за словами спікера, на Авдіївському напрямку ситуація залишається дуже напруженою, але контрольованою.

"Від 18:00 14 лютого до 6:00 15 лютого росіяни втратили особового складу 208 осіб, з них безповоротні втрати РФ на Авдіївському напрямку до решти напрямків ОСУВ "Хортиця" становлять 20:1" , - розповів він.

Якщо говорити про весь Таврійський напрямок, то за минулу добу ворог завдав тут 43 авіаційних ударів, провів 64 бойових зіткнення, вчинив 1080 артобстрілів.

"Левова частка кожної з цих цифр це саме Авдіївський напрямок" , - зазначив спікер.

Загальні втрати ворога в живій силі за минулу добу на Таврійському напрямку склали 526 військових.