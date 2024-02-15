Масована атака РФ: у Львові пошкоджені енергооб’єкти, є знеструмлення

Внаслідок чергового масованого обстрілу російських військ вночі 15 лютого кілька об’єктів обленерго у Львові зазнали суттєвих пошкоджень, також знеструмлено об’єкт інфраструктури.﻿ Про це заявили в Міненерго, повідомляє Економічна правда.

Загалом ранковий обстріл не призвів до критичного впливу на роботу енергооб’єктів України.

"Однак внаслідок удару у Львові суттєво пошкоджено кілька об’єктів оператора системи розподілу, зокрема трансформаторну підстанцію. Знеструмлено об’єкт інфраструктури" , – йдеться у повідомленні.

Також минулої доби внаслідок обстрілів сталося займання на підприємстві вугледобувного комплексу на Донеччині.

Відключалися повітряні лінії електропередачі, через що знеструмились побутові споживачі та шахта, у якій перебувало 50 працівників. Протягом двох годин займання було ліквідовано, а всіх споживачів заживлено.

Дефіциту в енергосистемі не фіксується, а генерації достатньо для покриття потреб споживачів, планується комерційний імпорт та експорт електроенергії.