ЗСУ закликають не ігнорувати тривоги: РФ може помститися за "Цезаря Кунікова"

Українців просять не ігнорувати повітряних тривог, особливо сьогодні, 15 лютого. Це пов'язано з тим, що окупанти, ймовірно, захочуть помститися за втрату великого десантного корабля "Цезар Куніков", який пішов під воду 14 лютого. Про це заявив речник командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Зараз у нас тривога, пов’язана зі злетом МіГ-31К. Поки що є інформація про один борт, але зрештою хотів би пояснити, що сьогодні особлива увага має бути до повітряних тривог" , - сказав він.

За словами Ігната, очевидно, що ворог, який зазнав вчора серйозної іміджевої та військової втрати - потоплення великого десантного корабля "Цезар Куніков" і знаючи росіян, як окупанти хочуть показати перш за все власному народу, як вони помстилися за втрату судна, уже, мабуть, транслюють якійсь картинки сьогоднішної атаки по Україні, що начебто вони це вже зробили.

"Тому не виключені подальші ворожі дії чи провокації. Дотримуйтесь, будь ласка, попереджень та бережіть себе та своїх рідних" , - констатував спікер.

Знищення "Цезаря Кунікова"

Біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого були чутні вибухи і видно дим у морі. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.

Пізніше в Генштабі офіційно підтвердили, що ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". У ГУР розповіли, що "Цезар Куніков" було знищено поблизу Алупки біля берегів Криму. Корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5.