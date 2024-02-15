У Бєлгороді вибухи: очевидці повідомляють про "приліт" у торговий центр
У російському Бєлгороді сьогодні, 15 лютого, пролунали вибухи. Росіяни заявили про нібито "приліт" у торговий центр, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.
Росіяни заявляють, що вибухи у Бєлгороді пролунали після 12:00 (за київським часом). РосЗМІ стверджують, що нібито місто обстріляли, і традиційно звинуватили Україну.
У мережі пишуть, що був "приліт" в один з торгових центрів. Також російські Telegram-канали стверджують, що нібито є щонайменше п'ятеро загиблих та 19 постраждалих.
Додамо, що українська сторона не коментувала ситуацію.