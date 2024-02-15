Зеленський завтра підпише безпекову угоду з Макроном – ЗМІ

Президент Володимир Зеленський цього тижня підпише безпекову угоду з французьким колегою Емманюелем Макроном. Про це пише l'Express з посиланням на заяву Єлисейського палацу, повідомляє Ліга.net.

Це буде третій візит Зеленського до Парижа з моменту вторгнення Росії в Україну після візитів у лютому та травні 2023 року, нагадали у Єлисейському палаці.

Деталі французько-української угоди не розголошуються. 3 лютого заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що Україна і Франція близькі до завершення формування безпекової угоди між двома державами.

Раніше Зеленський повідомив, що їде до Європи, щоби провести переговори з лідерами держав-партнерів, а також виступити на Мюнхенській конференції з безпеки. Заплановані зустрічі з Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.