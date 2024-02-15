Очільники МЗС Британії та Польщі звернулись до Конгресу США для допомоги України

Глави МЗС Великої Британії і Польщі Девід Кемерон і Радослав Сікорський спільно звернулись до Конгресу США і особисто до спікера Палати представників Майка Джонсона із закликом схвалити проєкт з фінансуванням України. Відповідну заяву вони зробили під час спільної пресконференції, повідомляє Європейська правда.

Кемерон, зокрема, підкреслив, що Польща і Британія мають політичну волю підтримувати Україну і зроблять усе, щоб переконати інші країни надати свою підтримку.

"Враховуючи силу і міць США, ми дуже хочемо, щоб американський Конгрес затвердив пакет допомоги для підтримки України у фінансовому, але насамперед у військовому плані, у найближчі місяці" , – сказав британський міністр.

За його словами, світові країни, включно з Іраном та Китаєм, уважно дивляться на ситуацію, що склалася, щоб "перевірити, чи є ми як країни Заходу надійними союзниками".

Сікорський доповнив звернення Кемерона:

"Я хочу, щоб ви сприйняли це як наше спільне звернення до Палати представників і особисто до спікера Джонсона із закликом поставити на голосування пакет допомоги Україні. Це стане епохальним рішенням, яке вплине на авторитет США у світі".

На брифінгу вранці 14 лютого спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що не поставить на голосування ухвалений Сенатом законопроєкт про додаткове фінансування для України, Ізраїлю і Тайваню.

Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Але деякі з них уже публічно тиснуть на Джонсона, вимагаючи схвалення документа.