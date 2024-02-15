У Білорусі оголосили режим контртерористичної операції поблизу кордону з Україною

Білорусь оголосила режим контртерористичної операції у Лельчицькому районі Гомельської області, яка межує з Україною﻿. Про це йдеться у повідомленні держінформагентства "Белта", повідомляє Ділова столиця.

У регіоні проводяться навчання комітету державної безпеки РБ, пише ЗМІ. Журналістам у Лельчицькому райвиконкомі сказали, що "боятися нема чого", а оголошена тривога – чергове тренування спецслужб. Населення району просять зберігати спокій та підкорятися вимогам співробітників силових структур.

"У нас уже не вперше проходять навчання. Вони перевіряють готовність своїх структурних підрозділів" , – заявили у відомстві.

Зазначимо, що Лельчицький район розташований на південному заході Гомельської області. Адміністративний центр – селище Лельчиці. На півдні він межує з Житомирською і Рівненською областями України.