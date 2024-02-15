У ДПСУ відреагували на режим контртерористичної операції у Білорусі на українському кордоні

Українські прикордонники не фіксують якихось активних дій на кордоні з Білоруссю через запровадження у Лельчицькому районі країни режиму контртерористичної операції, ситуація є контрольованою.﻿﻿ Про це заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, повідомляє Українська правда.

"Інформація про запровадження в одному з районів Гомельської області Білорусі, що межує з кордоном України, режиму контртерористичної операції більше схожа на привернення уваги.

За наявною інформацією, в цьому районі на території РБ планувалося проведення якихось чергових нескінченних навчань, які проводяться в Білорусі постійно. Не виключено, що ці навчання вони вирішили назвати контртерористичним режимом. Однак якоїсь значної активності по той бік кордону ми не спостерігаємо. Ми продовжуємо укріплювати наш кордон і пильно його обороняти, аби не допустити жодних провокацій" , – сказав Демченко.

15 лютого КДБ Білорусі повідомило, що в Лельчицькому районі Гомельської області Білорусі, який межує з Україною, ввели режим контртерористичної операції.

Про причини введення режиму контртерористичної операції КДБ не повідомило. У райвиконкомі зазначили, що режим контртерористичної операції запроваджено в межах навчань.