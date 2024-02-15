Росіяни заявили про удар ЗСУ по Бєлгороду: є загиблі та поранені

Влада російського Бєлгорода стверджує, що вдень по місту завдано удару, внаслідок якого загинули 5 людей, повідомляє Українська правда.

Близько 12:20 у Бєлгородській області увімкнули сирену ракетної небезпеки. Над містом спрацювала ППО. Міноборони РФ заявило про збиття 14 реактивних снарядів РСЗВ RM-70 Vampire на території області.

Місцева влада стверджує, що внаслідок атаки на Бєлгород 5 людей загинули, у тому числі дитина, та 18 осіб дістали поранення. Також, за їхніми словами, пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, автівки та магазин.

Російські ЗМІ та влада Курської області заявляють про влучання у ТЦ в Бєлгороді. Telegram-канали публікують відео моменту прильоту.