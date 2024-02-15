НБУ продовжить дотримуватися стратегії валютної лібералізації – Пишний

Національний банк України (НБУ) працює над створенням системних передумов, які дозволять реалізувати всі три етапи валютної лібералізації. ﻿ Про це заявив голову Нацбанку Андрій Пишний, пише Сергей Новиков, РБК-Україна.

"Ми перебуваємо в умовах невизначеності, тому ми не можемо закладати прогноз валютної лібералізації з конкретними датами, ми працюємо над створенням системних передумов, які дозволять реалізувати три етапи валютної лібералізації. Перейшовши на гнучкий курс, ми прибрали множинність курсів, зараз маємо два курси, і спред між ними скоротився до майже 2%" , - сказав він.

Він зауважив, другий етап валютної лібералізації - це послаблення для торгівельного фінансування й обслуговування старих боргів бізнесу.

Пишний додав, що НБУ хоче створити передумови, які полегшать роботу кожного підприємства. Водночас Нацбанку доведеться діяти за умов обмеженості ресурсів, а саме міжнародної допомоги та експортної виручки.

"Експортна виручка, що не повертається в країну, за часи війни вдвічі зросла, і це проблема, про яку треба говорити. Ми бігаємо за схемами фіктивного імпорту, які знекровлюють золотовалютні резерви. Ми розуміємо, наскільки важливо дати бізнесу більше кисню. Ми хочемо рухатися за стратегією лібералізації, і ми будемо за нею рухатися" , - зауважив голова НБУ.

Він також наголосив, що перехід до гнучкого курсу в умовах війни - складний, але потрібний проєкт, щоб економіка абсорбувала і внутрішні, і зовнішні впливи.