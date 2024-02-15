Українці зможуть отримувати перекази в польських злотих – ПриватБанк

Державний ПриватБанк і європейський фінансовий сервіс ZEN.COM відкрили можливість здійснення переказів до України в польських злотих, повідомляє Економічна правда.

"Тепер, щоб відправити гроші з Польщі рідним та друзям до України, більше не треба обмінювати злоті на іншу валюту. Отримати переказ у ПриватБанку можна як у гривні на власний рахунок чи картку, так і в польських злотих на валютний рахунок злотих клієнта" , – повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Щоб надіслати до України грошовий переказ у злотих, треба мати активний рахунок у додатку ZEN.COM, вибрати валюту переказу PLN, вказати ім’я та прізвище отримувача та номер картки/рахунку IBAN в гривні або номер рахунку IBAN у злотих в ПриватБанку та перевірити, щоб у розділі "Тип переказу" було зазначено PrivatMoney.

З початку запуску сервісу у липні 2023 року українці вже отримали через ПриватБанк 35 тис переказів ZEN.COM на суму 6 млн дол.

У ПриватБанку зазначають, що ZEN.COM став партнером системи міжнародних грошових переказів PrivatMoney у липні 2023 та запустив сервіс швидких грошових переказів на картки та номери рахунків IBAN ПриватБанку.