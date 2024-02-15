ВАКС залишив Насірова під вартою, але зменшив суму застави

Судді ВАКС частково задовольнили клопотання прокурора про продовження строку тримання під вартою ексголови ДФС Романа Насірова, якого звинувачують в отриманні хабаря у 722 млн грн за відшкодування ПДВ компаніям Олега Бахматюка, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

Зазначається, що Насіров перебуває під вартою вже 16 місяців.

Судді ВАКС продовжили тримання Насірова під вартою, але замість встановлених раніше 100 млн грн застави тепер він має внести 70 млн грн.

"У разі внесення застави, Насіров буде зобов'язаний прибувати за викликом до суду, не відлучатися за межі Києва без дозволу суду, утриматись від спілкування зі свідками, здати закордонний паспорт та носити електронний браслет.

У разі внесення застави, обов'язки діятимуть до 14 квітня", - йдеться у повідомленні.

При цьому захист Насірова просив визначити заставу у 11 млн грн.

"Дружина Насірова нібито вже внесла ці кошти на депозитний рахунок ВАКС. За словами адвокатів, це максимально можлива сума, яку родина може внести у якості застави.

Також судді зобов'язали Київський слідчий ізолятор невідкладного забезпечити право Насірова на медичну допомогу, зокрема проведення обстеження та лікування у Національному Центрі хірургії та трансплантології імені Шалімова, Олександрівській лікарні або іншому медзакладі", - додали в ЦПК.

Нагадаємо:

НАБУ і САП скерували до суду справу щодо власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка, якого обвинувачують у наданні 722 млн грн неправомірної вигоди ексголові ДФС України Роману Насірову та його раднику.

Справу про 21 млн євро та 5,5 млн дол (загалом понад 722 млн грн) хабаря для ексголови Державної фіскальної служби Романа Насірова та його радника скерували до суду.

Повідомлялось, що Вищий антикорупційний суд заочно арештував власника агрохолдингу "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка у справі про надання хабара ексголові ДФС Насірову та його раднику.

У жовтні 2022 року ексочільнику Державної фіскальної служби Роману Насірову, його раднику, а також власнику агрохолдингу Ukrlandfarming Олегу Бахматюку повідомили про підозру у справі про відшкодування ПДВ.

Колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523,2 млн грн.

Згодом повідомлялось, що апеляція Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 523,2 млн грн застави для колишнього очільника Державної фіскальної служби Романа Насірова.