Російському олігарху Дерипасці та його менеджерам повідомили про підозру

Служба безпеки повідомила про підозру російському олігарху Олегу Дерипасці та топменеджерам його компанії в Україні, повідомляє Економічна правда.

СБУ зібрала доказову базу на російського олігарха Олега Дерипаску та його топменеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії Росії.

Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топменеджерів затримали у різних регіонах України.

Правоохоронці вказують, що йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в рф.

"За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з рф привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж. З того часу і до початку повномасштабного вторгнення рф керівництво видобувної компанії постачало до росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі" , - зазначили в СБУ.

Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам ВПК країни-агресора для виробництва балістичних рекет, зокрема типу "Іскандер". Також імпортовану продукцію використовували для серійного виготовлення бойових дронів та радіолокаційних систем.

На підставі зібраних доказів Дерипасці заочно повідомили про підозру за сімома статтями Кримінального кодексу України. Директору української компанії - за двома статтями ККУ, його спільнику – куратору – також за двома статтями.

Також повідомлено про заочну підозру одному з керівників "РУСАЛу" та громадянці Кіпру, яка сприяла незаконному відчуженню підприємства.