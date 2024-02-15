У СБУ заявили, що працівників, які стежили за Bihus.Info, відправили на фронт

Співробітників Департаменту захисту національної державності СБУ, які стежили за редакцією Bihus.Info, відправили до зони бойових дій у Донецькій та Луганській області, повідомляє Ділова столиця.

Про це журналістам проєкту Bihus.info заявили у СБУ.

У Службі безпеки України нагадали, що вже було звільнено керівника Департаменту захисту національної державності СБУ Романа Семенченка, підлеглі якого проводили стеження за журналістами. Тепер обов'язки Семенченка виконує Андрій Іщук.

Решту "зазначених у запиті співробітників СБУ" за наказом голови спецслужби Василя Малюка переміщено для виконання оперативно-бойових завдань у зону проведення бойових дій, зокрема, на території Донецької та Луганської областей, йдеться у відповіді.

Як повідомлялось, у мережу "злили" відео, на якому працівники команди розслідувачів Bihus.Info нібито вживали наркотики. Засновник та ідейний натхненник проекту Денис Бігус прокоментував ситуацію, пообіцявши "жорсткі кадрові зміни".

18 січня Національна поліція зареєструвала заяву редакції Bihus.Info про перешкоджання журналістській діяльності та втручання у особисте життя.

Вже увечері 5 лютого журналісти Bihus.Info випустили власне розслідування інциденту, заявивши, що за ними незаконно стежили працівники Департаменту захисту національної державності (ДЗНГ) Служби безпеки України. До того ж навіть після початку журналістського розслідування.

6 лютого народні депутати проголосували за виклик голови СБУ Василя Малюка для заслуховування справи про тиск на команду Bihus.Info.4

Справою про незаконне стеження за дорученням Офісу генпрокурора займається Держбюро розслідувань