Шмигаль обговорив з Туском блокаду українського кордону польськими фермерами

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль провів телефонну розмову з польським колегою Дональдом Туском. Сторони обговорили блокаду українського кордону польськими фермерами, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив глава українського уряду в Telegram.

"Провели бесіду з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Ключова тема - ситуація на кордоні та ризики, пов'язані з цим" , - зазначив Шмигаль.

За його словами, ситуація з розсипаним на дорозі українським зерном є неприйнятною. Подібна радикальна риторика польських фермерів є неприпустимою.

"Запропонував польському колезі у діалозі між нашими урядами знайти рішення, яке підтримає українських аграріїв і не зашкодить польським фермерам" , - додав прем'єр.

Також Шмигаль зазначив, що зараз спостерігається зростання імпорту, зокрема зернових, до ЄС з Росії та третіх країн. На думку прем'єра, Україна та Польща мають об'єднати зусилля для недопуску на європейський ринок російської продукції.

"Мають бути об'єднаними проти спільних викликів і ворогів, що загрожують безпеці Європи. Подякував польському народу за потужну підтримку під час війни" , - наголосив глава Кабміну.

Що передувало

Нагадаємо, ще минулого тижня польські фермери заблокували три пункти пропуску на кордоні з Україною: "Медика - Шегині", "Хребенне - Рава-Руська" та "Дорогуськ - Ягодин".

На перерахованих вище КПП значно ускладнено рух вантажівок.