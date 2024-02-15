Столтенберг прокоментував повідомлення у ЗМІ про плани РФ щодо ядерної зброї в космосі
Північноатлантичний альянс завжди відстежує всі потенційні випробування в усіх галузях, повідомляє РБК-Україна.
Про це говорить заява генсека НАТО Єнса Столтенберга.
У нього запитали про те, що РФ нібито планує розмістити ядерну зброю в космосі.
"Я можу сказати, що за своєю суттю ми постійно обмінюємося розвідданими між союзниками", - сказав він.
За його словами, союзники завжди відстежують усі потенційні випробування в усіх галузях з усіх напрямків зараз і тоді.
Що передувало
Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів про загрозу національній безпеці, однак ширший брифінг відбудеться завтра.
А CNN писало, що голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці всім членам Конгресу для вивчення. Це може бути пов'язано з Росією.
Вчора видання ABC News повідомило, що РФ хоче розмістити ядерну зброю в космосі, саме тому голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці США.