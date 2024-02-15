У НАТО не прогнозують російського наступу в Україні найближчими місяцями

Аналітики Північноатлантичного альянсу вважають нереальним перехід російської армії до наступу в Україні, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив журналістам у Брюсселі високопосадовець НАТО, що спілкувався на умовах анонімності.

За словами джерела, НАТО не бачить ані здатності, ані підготовки до нападу з боку РФ.

"Хай якою є тактична ситуація зараз, видається малоймовірним, що Росія навесні зможе розпочати значну наступальну операцію", – заявив представник керівництва Альянсу.

Ключовою умовою для значного наступу РФ в Альянсу вважають проведення мобілізації, у обсягах, суттєво вищих за нинішні, а цей процес потребує часу і наразі не запущений.

"Для того, щоби підтримувати серйозний наступ, Росії знадобилося би провести хвилю мобілізації. Але Путін не хоче цього робити дорогою до виборів. І хоча прихована мобілізація відбувається, ми це бачимо, але вона не дозволить розпочати справді серйозний наступ протягом весни", – переконаний посадовець.

Представник НАТО наголосив, що це не суперечить активізації бойових дій на окремих ділянках фронту – на думку НАТО, РФ свідомо обрала саме такий шлях.

"Буде фокус на символічних невеликих операціях на кшталт того, що відбувається у Авдіївці, але стратегічного наступу ми не чекаємо", – підкреслив він.

У НАТО, утім, не мають інформації, чи не розпочнеться мобілізація після виборів, що свідчитиме про початок підготовки до подальших дій.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель раніше заявив, що після президентських "виборів" у березні Росія може почати ще один великий наступ в Україні.

Як повідомляла ЄП, найгарячішою темою зустрічі міністрів оборони НАТО стала ситуація після заяв Дональда Трампа. Дивіться пояснення у відео "Трамп проти НАТО, але це збільшує допомогу ЗСУ".

Крім того, за підсумками зустрічі у Брюсселі Члени НАТО зобов’язалися поставити ЗСУ мільйон дронів. Також стало відомо, що НАТО та Україна створюють спільний навчальний центр у Польщі.