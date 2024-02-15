Росія завдала удару по Харківській області: є загиблі та поранені

Російська Федерація ввечері четверга в черговий раз завдала удару по Харківській області. Зафіксовано приліт двох КАБів, повідомляє РБК-Україна.

Про це у Telegram написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"У населеному пункті Вільхуватської громади є приліт двох ворожих КАБів" , - написав Синєгубов.

За його даними, наразі зафіксовано влучання в автомобіль з цивільними. Відомо мінімум про двох загиблих мирних жителів - чоловік та його дружина. Також є загорання житлового приватного будинку, попередньо - двоє поранених.

На місці працюють всі екстрені служби працюють на місці.

Оновлено о 20:20.

За даними Синєгубова, кількість загиблих в результаті атаки РФ збільшилася до трьох осіб.

"Поблизу автомобіля виявили тіло дівчини близько 17 років, дані встановлюються", - написав він.

Обстріл Харківської області

Нагадаємо, вчора у другій половині дні російська армія вдарила ракетами по Великому Бурлуку в Харківській області. Були пошкоджені двоповерховий будинок та ще один сусідній будинок.

За попередньою інформацією, окупанти застосували зенітні ракети С-300.

Як зазначала місцева влада, внаслідок атаки є загиблі та постраждалі, а під завалами перебували люди.