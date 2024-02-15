Іспанія на "Рамштайн" оголосила про відправку Україні партії бронетранспортерів

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес під час засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") напередодні, 14 лютого, оголосила про відправлення Києву партії бронетранспортерів, повідомляє Європейська правда.

Про це сповістило іспанське Міноборони.

Роблес оголосила учасникам "Рамштайну" про швидке відправлення Україні нової морської партії гусеничних бронетранспортерів М113, два з яких переобладнали в машини швидкої допомоги.

Далі Іспанія планує відправити декілька пожежних, снігоприбиральних і транспортних машин для перевезення особового складу, а також інше обладнання, зокрема два малі човни, електрогенератор і водоочисну установку.

Голова Міноборони Іспанії також поінформувала про "відвантаження різного озброєння для протиповітряної оборони, протиповітряних операцій і військово-морських операцій", повідомили у відомстві без подробиць.

Іспанія також висловила готовність долучитись до шести коаліцій сил і засобів, створених у межах "Рамштайну" для розбудови довгострокових оборонних спроможностей України.

Нагадаємо, вперше про відправлення бронетранспортерів М113 Іспанія оголосила ще в лютому 2023 року.

Як повідомлялося, на зустрічі у форматі "Рамштайн" оформили "коаліцію дронів" та оголосили перелік її учасників. Вона планує передати Україні один мільйон безпілотників.