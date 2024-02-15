Фермерські організації ЄС вимагають посилення контролю над імпортом з України

Шість великих фермерських організацій Європейського Союзу розкритикували пропозиції Європейської комісії щодо кращого контролю за імпортом української сільськогосподарської продукції як недостатні, повідомляє Європейська правда.

Їхнє спільне звернення 15 лютого поширила найбільша в ЄС фермерська група COPA-COGECA.

Європейські фермери вважають, що в разі ухвалення пропозицій Єврокомісії "економічна стійкість секторів птахівництва, виробництва яєць, цукру, зерна та меду в ЄС буде поставлена під загрозу".

Там звертають увагу, що Європейська комісія не пропонує встановити обмеження на імпорт зернових та меду з України, а решту товарів – на минулорічному рівні, що є недостатнім, бо "саме ці обсяги призвели до нинішнього скрутного становища виробників ЄС".

"Фермери в Румунії, Болгарії, Польщі, Угорщині та Словаччині наразі продають свою продукцію за цінами, що приблизно на 40% нижчі від стандартної ринкової ціни, тисячі фермерських господарств опинилися перед загрозою краху", – йдеться в листі COPA-COGECA.

До того ж, стверджують фермери, виробники зерна, м'яса птиці та цукру у Франції, Бельгії, Нідерландах, Німеччині та Австрії починають відчувати "значний тиск".

У січні по всій Європі спалахнули протести фермерів, однією з головних вимог яких було посилення контролю за нібито недобросовісною конкуренцією з боку України.

Фермери кажуть, що українська продукція, яка колись прямувала до Африки чи Близького Сходу, тепер залишається в Європі, підриваючи позиції місцевих виробників. Вони також кажуть, що українські виробники не підпадають під вищі екологічні та соціальні стандарти ЄС.

Нещодавно ЄС запропонував різні захисні заходи, які можуть бути застосовані у разі "крайньої необхідності", як-то обмеження безмитного імпорту м'яса птиці, яєць та цукру до середнього рівня імпорту з 2022-2023 років.