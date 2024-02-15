Байден доручив провести переговори з Росією: про що йдеться

Президент США Джо Байден доручив своїй Адміністрації провести перемовини з Російською Федерацією у питанні щодо можливого випробування ядерної зброї у космосі, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу.

За його словами, загроза національній безпеці США, про яку раніше повідомлялось у ЗМІ, це можливі випробування ядерної зброї Росією у космосі.

"Ми не говоримо про зброю, яка може бути використана для нападу на людей або для фізичного знищення тут, на землі" , - сказав Кірбі.

Водночас президент Байден доручив налагодити дипломатичну взаємодію з Росією та іншими союзниками. Кірбі зауважив, що США та союзники серйозно ставляться до загрози від РФ.

"Ми дуже серйозно ставимося до цієї потенційної загрози. Розвідка США "має серйозні побоювання щодо широкого розсекречення цих розвідувальних даних" , - заявив він.

Він вважає, що нова антисупутникова зброя РФ може мати вплив на землю.

Що передувало

Радник президента США з питань національної безпеки Джейк Салліван розповів про загрозу національній безпеці, однак ширший брифінг відбудеться завтра.

А CNN писало, що голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці всім членам Конгресу для вивчення. Це може бути пов'язано з Росією.

Вчора видання ABC News повідомило, що РФ хоче розмістити ядерну зброю в космосі, саме тому голова комітету Палати представників з розвідки Майк Тернер надав розвіддані про серйозну загрозу національній безпеці США.