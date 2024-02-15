Росія вдарила "Ураганами" по Донецькій області: є загибла та поранені

Близько 17:00 четверга росіяни обстріляли з РСЗВ "Ураган" село Зоря, що в Іллінівській громаді на Донеччині. Загинула літня жінка, двоє чоловіків отримали поранення, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Донецька обласна державна адміністрація в Telegram.

Згідно з повідомленням, загинула 83-річна жінка, поранення отримали 71-річний і 41-річний чоловіки.

Також пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і школа.

В ОДА закликають місцеве населення своєчасно евакуйовуватись.

Що передувало:

Російські окупанти вдень 14 лютого вдарили по житловим будинкам міста Миколаївка Краматорського району Донецької області, у результаті чого загинули дві жінки.