Росія вдарила "Ураганами" по Донецькій області: є загибла та поранені
Близько 17:00 четверга росіяни обстріляли з РСЗВ "Ураган" село Зоря, що в Іллінівській громаді на Донеччині. Загинула літня жінка, двоє чоловіків отримали поранення, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомила Донецька обласна державна адміністрація в Telegram.
Згідно з повідомленням, загинула 83-річна жінка, поранення отримали 71-річний і 41-річний чоловіки.
Також пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і школа.
В ОДА закликають місцеве населення своєчасно евакуйовуватись.
Що передувало:
Російські окупанти вдень 14 лютого вдарили по житловим будинкам міста Миколаївка Краматорського району Донецької області, у результаті чого загинули дві жінки.