Зеленський провів низку нарад та розпочинає закордонну поїздку

Президент України Володимир Зеленський 15 лютого записав звернення з потяга та повідомив, що провів напередодні закордонного відрядження низку нарад: щодо безпекової архітектури та прикордонної ситуації з Польщею, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"Друге – провів сьогодні кілька підготовчих нарад перед нашою міжнародною активністю. Зараз якраз на шляху.

Заплановані вагомі зустрічі з партнерами. Нові угоди. Робимо все, щоб вони стали сильними для України, і, впевнений, саме так і буде. Створюємо для нашої держави нову безпекову архітектуру, яка допомагатиме не просто тут і зараз, а реально довгостроково. І це те, чого в України ніколи не було, хоча було потрібним завжди".

Також президент провів нараду щодо прикордонної ситуації з Польщею, доручив прем’єр-міністру України терміново переговорити з польським колегою.

"Ми в Україні сприймаємо як очевидне порушення принципів солідарності те, що відбувалося й триває щодо наших громадян та українських вантажів. Українське зерно на асфальті – це не просто кілька драматичних кадрів.

Це свідчення того, як емоції можуть ставати небезпечними. Ми маємо попри все захищати добросусідство та солідарність, які змінюють історію всієї Європи на краще".

Зеленський зазначив, що Україна разом із Польщею має визначити спільне ставлення, зокрема, до імпорту російського зерна та іншого імпорту з Росії на територію країн Європи, щоб захистити наші суспільства і, зокрема, фермерів – і українських, і польських.