Байден відреагував на канікули Палати представників без голосування за допомогу Україні
Президент США Джо Байден відреагував на те, що Палата представників пішла на канікули, не проголосувавши за законопроєкт, який включає допомогу Україні, повідомляє Українська правда.
"Нездатність підтримати Україну в цей критичний момент ніколи не буде забута", – написав Байден у соцмережі Х.
Раніше Палата представників США пішла на канікули до кінця лютого, не проголосувавши ухвалений Сенатом законопроєкт із пакетом допомоги Україні.
Нагадаємо, у вівторок Сенат США схвалив двопартійний законопроєкт про фінансування, що передбачає допомогу Україні, Ізраїлю та іншим країнам-союзникам.
Президент США Джо Байден в екстреному зверненні 13 лютого закликав Джонсона "негайно" винести на голосування законопроєкт із додатковим фінансуванням для України, який ухвалив Сенат. Проте Джонсон заявив, що сенатському законопроєкту не вистачає жорсткіших заходів з безпеки кордонів, яких вимагали республіканці з Палати представників, і що він не буде ставити його на голосування в нижній палаті.