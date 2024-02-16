Палата представників США пішла на канікули: за допомогу Україні не проголосували

Спікер Палати представників США Майк Джонсон розпочав перерву у роботі палати до кінця лютого, не виносячи на голосування пакетний проєкт закону, до якого входять кошти на підтримку України. Про це пише The Hill, повідомляє Європейська правда.

Усі голосування в Палаті представників на п’ятницю скасовані і члени палати повернуться до роботи лише з 28 лютого, що відкладає довгоочікуване голосування за рішення про кошти на продовження підтримку України щонайменше на два тижні.

Речник Білого дому Ендрю Бейтс у записці, яку має у розпорядженні видання, розкритикував спікера Палати представників за таке рішення.

"Кожен день, коли через спікера Джонсона наша ситуація у питанні нацбезпеки погіршується, Америка програє" , – заявив Бейтс, додавши, що від цього втрачає і авторитет Республіканської партії серед виборців.

"Замість того, щоб припинити політизувати питання, від яких залежить безпека держави, спікер Джонсон (...) відправляє палату на дострокову, незаслужену перерву і цим посилює вбивчі воєнні зусилля Росії та іранський режим за рахунок нацбезпеки США, наших робочих місць і найближчих союзників" , – додав Бейтс.

Джонсон у відповідь розкритикував Білий дім вустами речника Палати представників, зауваживши, що на його прохання про зустріч з президентом Байденом не погодилися.

Нагадаємо, цього тижня Сенат США проголосував за пакетний законопроєкт, який передбачає 61 млрд доларів для України на підтримку її зусиль з протистояння агресії РФ, 14 млрд доларів для Ізраїлю у його війні проти ХАМАС і ще 4,83 млрд доларів для підтримки партнерів в Індо-Тихоокеанському регіоні, зокрема Тайваню, і стримування агресії з боку Китаю.

Поки невідомо, чи погодиться достатня кількість республіканців у Палаті представників підтримати проєкт після його схвалення у Сенаті. Але деякі з них уже публічно тиснуть на спікера Палати Майка Джонсона, вимагаючи схвалення документа.