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Росія втратила у війні з Україною 400 тисяч військових – Генштаб

Росія втратила у війні з Україною 400 тисяч військових – Генштаб
Фото: Facebook

Росія втратила у війні проти України 400 тисяч своїх військових, зокрема за минулу добу – приблизно 1210 осіб. Також за вчора окупаційні війська втратили 23 танки, 39 бронемашин, 21 артилерійську систему та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 400 300 (+1 210) осіб,
  • танків − 6 465 (+23) од,
  • бойових броньованих машин − 12 129 (+39) од,
  • артилерійських систем − 9 641 (+21) од,
  • РСЗВ − 984 (+0) од,
  • засобів ППО − 671 (+0) од,
  • літаків − 332 (+0) од,
  • гелікоптерів − 325 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 408 (+4) од,
  • крилатих ракет − 1 895 (+13) од,
  • кораблів/катерів − 25 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 12 716 (+25) од,
  • спеціальної техніки − 1528 (+4) од.

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