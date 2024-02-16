Росія втратила у війні з Україною 400 тисяч військових – Генштаб
Росія втратила у війні проти України 400 тисяч своїх військових, зокрема за минулу добу – приблизно 1210 осіб. Також за вчора окупаційні війська втратили 23 танки, 39 бронемашин, 21 артилерійську систему та іншу військову техніку.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 400 300 (+1 210) осіб,
- танків − 6 465 (+23) од,
- бойових броньованих машин − 12 129 (+39) од,
- артилерійських систем − 9 641 (+21) од,
- РСЗВ − 984 (+0) од,
- засобів ППО − 671 (+0) од,
- літаків − 332 (+0) од,
- гелікоптерів − 325 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 7 408 (+4) од,
- крилатих ракет − 1 895 (+13) од,
- кораблів/катерів − 25 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 12 716 (+25) од,
- спеціальної техніки − 1528 (+4) од.