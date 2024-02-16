Росія втратила у війні з Україною 400 тисяч військових – Генштаб

Росія втратила у війні проти України 400 тисяч своїх військових, зокрема за минулу добу – приблизно 1210 осіб. Також за вчора окупаційні війська втратили 23 танки, 39 бронемашин, 21 артилерійську систему та іншу військову техніку.

Про це повідомили﻿ в Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати Росії з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно склали: