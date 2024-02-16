У Байдена застерегли Путіна від втручання в президентські вибори у США

Адміністрація Сполучених Штатів застерігає президента Росії Путіна від втручання в американські вибори, у тому числі шляхом особистих заяв. Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Укрінформ.

"Путін має стояти осторонь наших виборів" , - заявив представник адміністрації США.

Таким чином він відповів на прохання журналістів прокоментував останні заяви лідера РФ, нібито йому вигідно, щоб Джо Байден був переобраний на другий термін.

"Я думаю, Путін дуже добре знає, що ця адміністрація робила, аби протистояти зловмисному впливу РФ в усьому світі - і, звісно, її діям в Україні" , - додав Кірбі.

Як повідомлялося, Путін заявив, що на посаді президента США йому вигідніший Байден, аніж Трамп. У цьому зв'язку один із синів Трампа одразу написав у соцмережах, що чинний глава БІлого дому є "передбачуваним" для Кремля, тож Путін начебто може "грати" на ньому, як на скрипці.