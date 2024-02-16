Війська РФ знову обстріляли Миргород, влучили в землю – Полтавська ОВА
Російські війська в ніч на 16 лютого спрямували ракети на Миргородський район Полтавської області, але влучили у відкриту територію. Про це заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, повідомляє Українська правда.
"Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території. На щастя, жертв та постраждалих немає", – йдеться в повідомленні.
Пронін зазначив, що впродовж доби на території Полтавської області повітряна тривога лунала 6 разів і тривала майже 4 години.
Опівночі Повітряні сили повідомили, що дві ракети летять у напрямку Миргорода, а "Суспільне" з посиланням на місцевих жителів повідомило про вибух у Миргородському районі.
Це була друга поспіль атака по цьому району на дві доби.
Нагадаємо, у ніч на 15 лютого армія РФ атакувала Україну ракетами, зокрема було влучання у складське приміщення у Миргородському районі, там сталася пожежа на площі 100 м². Минулося без жертв та постраждалих.