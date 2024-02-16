Війська РФ знову обстріляли Миргород, влучили в землю – Полтавська ОВА

Російські війська в ніч на 16 лютого спрямували ракети на Миргородський район Полтавської області, але влучили у відкриту територію.﻿﻿ Про це заявив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін, повідомляє Українська правда.

"Чергова ракетна атака по Миргородському району. Вночі було влучання на відкритій території. На щастя, жертв та постраждалих немає" , – йдеться в повідомленні.

Пронін зазначив, що впродовж доби на території Полтавської області повітряна тривога лунала 6 разів і тривала майже 4 години.

Опівночі Повітряні сили повідомили, що дві ракети летять у напрямку Миргорода, а "Суспільне" з посиланням на місцевих жителів повідомило про вибух у Миргородському районі.

Це була друга поспіль атака по цьому району на дві доби.

Нагадаємо, у ніч на 15 лютого армія РФ атакувала Україну ракетами, зокрема було влучання у складське приміщення у Миргородському районі, там сталася пожежа на площі 100 м². Минулося без жертв та постраждалих.