Блокада польських фермерів: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

Станом на ранок 16 лютого польські фермери станом заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах стоять 1400 вантажівок.﻿ Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Усть-Луг, Угринів" , - сказав він.

За його словами, з польської сторони в чергах стоять 1400 вантажівок, найбільше - навпроти пунктів пропуску Ягодин та Рава-Руська. Найменша кількість вантажівок навпроти пунктів Усть-Луг та Угринів.

Демченко зазначив, що перевізники шукають напрямки перетину кордону на тих пунктах, де це можливо.

"Один це пункт пропуску Краківець, і станом на ранок сьогодні там також є черги" , - сказав він.

Нагадаємо, польські фермери почали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.