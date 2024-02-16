Блокада польських фермерів: у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні
Станом на ранок 16 лютого польські фермери станом заблокували п'ять пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах стоять 1400 вантажівок. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.
"Це напрямки пунктів пропуску Ягодин, Рава-Руська, Шегині, Усть-Луг, Угринів", - сказав він.
За його словами, з польської сторони в чергах стоять 1400 вантажівок, найбільше - навпроти пунктів пропуску Ягодин та Рава-Руська. Найменша кількість вантажівок навпроти пунктів Усть-Луг та Угринів.
Демченко зазначив, що перевізники шукають напрямки перетину кордону на тих пунктах, де це можливо.
"Один це пункт пропуску Краківець, і станом на ранок сьогодні там також є черги", - сказав він.
Нагадаємо, польські фермери почали блокаду кордону з Україною 9 лютого, вимагаючи скасувати рішення про безмитну торгівлю України з ЄС.