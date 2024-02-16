Бої за Авдіївку важчі, ніж були у Бахмуті – Третя штурмова

Бійці третьої окремої штурмової бригади утримують оборонні позиції в Авдіївці. У ворога переважаючі ресурси, які він кидає у бій. Про це заявив пресофіцера Третьої окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі телемарафону, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Він зазначив, що ситуація в Авдіївці критична, ворог посилює тиск. За його словами, росіяни залучили до боїв сили двох регулярних армій, а співвідношення на рівні бригад становить 7 до 1. Окупанти збільшують використання керованих авіабомб та фосфорних бомб.

"Ми утримуємо оборонні позиції. Задача складна саме через співвідношення (сил, - ред.) і нескінченну кількість ресурсів у ворога... У ворога постійна підтримка, замість розмотаного батальйону заходить ще і немає ніякого горизонту, що у них щось може закінчитися як в людях, так і в ресурсах" , - сказав пресофіцер.

Бородін також пояснив, чому ситуація в Авдіївці складніша, ніж у Бахмуті у критичний момент.

"У ворога величезна кількість КАБів, техніки. "Вагнера" берегли техніку, вони працювали у більшості людьми, тут же це танкові атаки разом з піхотою. Велика кількість БТР, БМП, авіації, FPV-дронів. Такого у Бахмуті під час "вагнерівців" не було" , - додав він.

Бої в районі Авдіївки

Авдіївку називають "воротами до Донецька", російські загарбники з осені 2023 року намагаються захопити місто. Як зазначають українські військові, росіяни втрати у боях за Авдіївку десятки тисяч солдатів.

Загарбникам вдалося зайти в Авдіївку. Ще одним форпостом оборони залишається коксохім.

У ЗСУ наголошують, що ситуація в Авдіївці наближається до критичної. Вчора, 15 лютого, прес-служба третьої штурмової бригади офіційно підтвердила, що їх передислокували в район Авдіївки для посилення української оборони.