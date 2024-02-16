Джонсон: Конгрес США кілька тижнів мав інформацію про загрозу від РФ
Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що Конгрес вже кілька тижнів мав інформацію про загрозу розробки Росією протисупутникової зброї після засекреченого брифінгу за участю старших радників президента Байдена з питань національної безпеки, повідомляє Європейська правда.
За словами спікера, він був вперше поінформований про російську загрозу у січні.
"Це питання, про яке ми знаємо вже кілька тижнів. Ми просили про зустріч з президентом. Я зробив це, ми зробили це в письмовій формі в січні", – сказав Джонсон.
За словами законодавців, у четвер ввечері в Капітолії для них провели брифінг радник з національної безпеки Джейк Салліван, директор Національної розвідки Авріл Хейнс і представник Пентагону.
Джонсон висловив упевненість, що адміністрація Байдена має план протистояння російській загрозі.
"Сполучені Штати не можуть покладатися на інші країни у вирішенні подібних питань. Ми повинні зробити це самі, і ми це зробимо", – додав він.
Раніше голова Комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США Майк Тернер надав для ознайомлення всім членам Конгресу розвідувальну інформацію про "серйозну загрозу національній безпеці" – джерела стверджували, що загроза пов'язана з Росією.
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу підтвердив, що загроза існує та "пов'язана з протисупутниковим потенціалом, який розвиває Росія", але наголосив, що наразі йдеться не про актуальну загрозу, а наміри Москви розвивати відповідні засоби.