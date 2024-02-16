FT: Росія планує набрати в армію 400 000 осіб без оголошення мобілізації
Видання Financial Times з посиланням на неназваних українських чиновників написало, що Росія збирається призвати 400 000 осіб на війну проти України без оголошення мобілізації, повідомляє Ліга.net.
У матеріалі йдеться, що західні чиновники стривожені фактом відродження Москвою своєї оборонної промисловості, швидкість якого недооцінили партнери Києва.
Зазначається, що за рік РФ виробила 4 млн артилерійських снарядів та кілька сотень танків.
Представники України прогнозують, що у 2024 році Росія завербує ще 400 000 осіб, не вдаючись до масштабної мобілізації.
Видання пише, що більшість західних чиновників очікують: попри величезні втрати в Україні, росіяни зможуть відновити сили за п'ять-шість років.